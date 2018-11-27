МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Акции "Гражданских самолетов Сухого" переданы корпорации "Иркут" в рамках формирования гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации, говорится в сообщении ОАК.

В 2017 году было принято о формировании четырех дивизионов корпорации: гражданского, военного, транспортного и специальной авиации.

"Совет директоров ПАО "ОАК" в рамках реализации программы по созданию дивизиона гражданской авиации принял решение передать ПАО "Корпорация "Иркут" пакет акций АО "ГСС", — говорится в сообщении.

В состав формируемого на базе "Иркута" дивизиона войдут компании, деятельность которых связана с разработкой и производством гражданских самолетов, в частности ГСС, "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", "ОКБ им. А. С. Яковлева".

В новой структуре планируется создать единый инженерный центр, который объединит интеллектуальные ресурсы компаний в работе над текущими и перспективными проектами – развитием семейств МС-21, Superjet и другими гражданскими программами. В рамках дивизиона будет сформирована единая система маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания.

"Дополнительный позитивный эффект планируется получить за счет консолидации взаимодействия с поставщиками и партнерами при работе над перспективными проектами. Также будет обеспечена преемственность действующих лицензий и сертификатов компаний, входящих в дивизион гражданской авиации", — считают в ОАК.