МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Более 100 человек тушат пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.

Ниже приводится справочная информация.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин" (ЛК-25) мощностью 25 мегаватт, названный в честь российского государственного деятеля Виктора Степановича Черномырдина, является одним из самых мощных и самым большим неатомным ледоколом в мире.

Контракт на строительство ЛК-25 был заключен в октябре 2011 года. Строительство судна заложено Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ФГУП "Росморпорт".

Первоначальная стоимость заказа составила около 7,94 миллиарда рублей.

Строительные работы начались в 2012 году. Изначально планировалось спустить ледокол на воду летом 2014 года, а строительство завершить в конце 2015 года, но сроки работ по проекту затянулись. По данным "Росморпорта", из-за "сложностей с разработкой документации" сроки были перенесены на два года. Проблемы возникли в том числе из-за отказа немецкой верфи Nordic Yards от строительства надстройки для ЛК-25.

30 декабря 2016 года ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин" спустили на воду на Балтийском заводе. По информации предприятия, ледокол должен быть сдан заказчику в конце 2018 года.

Ледокол предназначен как для самостоятельной проводки судов, так и для работы в качестве вспомогательного судна в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути. Также ледокол может применяться для буксировки, оказания помощи и аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Судно применимо для экспедиционных рейсов, а также для обеспечения подводно-технических работ в районах установки буровых и нефтедобывающих платформ.

На ледоколе применена уникальная система электродвижения – комбинация из двух бортовых полноповоротных винто-рулевых колонок типа Azipod с центральной линией вала и двумя носовыми подруливающими устройствами. Система позволяет управлять направлением движения вокруг своей вертикальной оси без ограничений на 360° и предназначена для ледовых условий, соответствующих категории Icebreaker8. Это позволит ледоколу сохранить управление в полном объеме даже при движении кормой во льдах и сам ледокол может совмещать оптимальные характеристики для операций во льдах и на открытой воде. Система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна, что исключает обмерзание (облипание) корпуса.

Основные характеристики:

Длина – 147 метров

Ширина – 29 метров

Высота борта на миделе до верхней палубы – 15,5 метра

Осадка наименьшая – 8,5 метра

Полное водоизмещение – порядка 19070 тонн

Автономность плавания – около 60 суток

Дальность плавания со скоростью 15,8 узла – 22750 миль

Скорость на чистой воде – от 15,8 до 18,3 узла

Мощность силовой установки – 25 мегаватт

Экипаж – 38 человек

Спецперсонал – 90 человек.