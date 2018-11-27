МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в связи с погодными условиями в аэропортах Московского авиаузла, сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", 16 рейсов отменены и 28 задержаны в столичных аэропортах на фоне снегопада в Москве. По состоянию на 20.26 мск в аэропорту "Внуково" задержаны три рейса, ещё восемь отменены, в аэропорту "Домодедово" восемь рейсов задержаны, восемь отменены. В "Шереметьево" задержаны 17 рейсов.

"Ухудшение погодных условий вечером, 27 ноября 2018 года, привело к задержке и отмене рейсов в аэропортах Московского авиаузла. Сложившаяся ситуация находится на контроле в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.