ПАРИЖ, 27 ноя /ПРАЙМ/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что генеральный директор Renault должен оставаться президентом автомобильного альянса Renault-Nissan.

"В управлении предусматривается, что генеральный директор Renault является президентом альянса. Это правило не должно меняться. Генеральный директор Renault должен оставаться президентом альянса ", — сказал Ле Мэр в эфире французского телеканала LCL.

Гендиректор Renault и руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был арестован в прошлый понедельник по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Японская прокуратура заявила, что Карлос Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллионов долларов). У прокуратуры есть подозрения, что он лично давал указания об этом одному из членов совета директоров, также арестованному Грегу Келли.

Совет директоров Renault в среду, 21 ноября, ввел временное руководство компании, назначив заместителя генерального директора Тьерри Боллоре временным генеральным директором.