МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. ВТБ ведет переговоры с группой "Сумма" по выкупу ряда активов для дальнейшей перепродажи, сообщил журналистам первый зампред банка Юрий Соловьев.

"Насколько мне известно, "Сумма" смотрит еще на ряд продаж своих активов, поэтому мы остаемся заинтересованными. Наш бизнес как инвестиционного подразделения смотреть на интересные сделки. Мы находимся в переговорах по ряду активов, возможно, они будут результировать в какие-то сделки", — сказал Соловьев в кулуарах форума "Россия зовёт!".

"У нас, в принципе, есть понимание и контакты с акционерами, не напрямую теперь. О том, что в принципе есть кредиты, против которых стоят залоги, и в случае, если они их в силу каких-то причин не обслуживают… то мы их будем выкупать при условии, что мы договоримся по цене", — добавил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, у ВТБ есть интересы к ряду активов группы "Сумма".

ВТБ при покупке 24,84% "Трансконтейнера" в октябре заключил форвард с не связанной стороной для продажи этих акций, говорилось в отчетности госбанка по МСФО. Как Соловьев пояснил в среду, банк заключил сделку по форвардный продаже этого актива, однако он отказался комментировать, с кем она была заключена.