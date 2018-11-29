МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская пригородная пассажирская компания "Центральная пригородная пассажирская компания" (Центральная ППК) тестирует на некоторых станциях систему распознавания лиц для оплаты проезда в электричках, сообщил генеральный директор Максим Дьяконов.

Представитель пресс-службы уточнил журналистам, что тестирование технологии распознавания лиц для того, чтобы пройти через турникет в электричку ЦППК в настоящее тестируется на Киевском вокзале и ТПУ Солнечная. Эксперимент направлен на апробирование биометрической технологии распознавания лиц применительно к полигону деятельности компании. В нем принимают участие только сотрудники компании, но не пассажиры.

"Мы сейчас тестируем на паре станций прототип (системы распознавания лиц для оплаты проезда в электричках — ред.), и хотим посмотреть, имеет ли это под собой основания или не имеет", — сообщил Дьяконов в четверг на дискуссии "Будущее городского транспорта".

При этом он отметил, что всё развитие транспортной системы идет к единому билету, единому носителю и желательно к минимальному времени, которое потребуется пассажиру, чтобы пройти все контроли.

ЦППК создана в 2006 году в рамках реформы железнодорожного транспорта и является крупнейшим пригородным железнодорожным перевозчиком России. Компания перевозит пассажиров в Москве, Московской, Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской и Курской областях.