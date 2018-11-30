ТОКИО, 30 ноя /ПРАЙМ/. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил о встрече японского премьера Синдзо Абэ на фоне ареста главы автомобильной компании "Рено" (Renault), и руководителя компаний "Ниссан" (Nissan) и "Мицубиси" (Mitsubishi) Карлоса Гона, сообщила в пятницу газета "Майнити".

По ее данным, правительство Японии в ответ рассматривает возможность краткой встречи Абэ и Макрона на полях саммита "двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр провел в Париже 22 ноября переговоры с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко и потребовал предоставить данные о расследовании дела Гона, обеспечить его транспарентность. Как отмечает "Майнити", японская сторона вряд ли с этим согласится.

Карлос Гон был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы, в частности, те, которые ему полагаются после ухода в отставку. Согласно японскому законодательству, выходное пособие также должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллионов долларов).

Утверждается также, что Гон приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Их приобретение никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, они находились в пользовании Гона и его семьи.