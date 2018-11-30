С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя /ПРАЙМ/. Завод Nissan в Санкт-Петербурге в пятницу выпустил 350-тысячный автомобиль с момента начала работы предприятия, сообщает компания.

Юбилейным автомобилем стал Nissan X-Trail.

"В октябре 2017 года завод отметил выпуск 300-тысячного автомобиля, и сегодня, почти через год, мы выпустили уже 350-тысячный. Это значит, что производство выходит на ежегодный, рекордный в своей истории объем производства в 50 000 автомобилей в год. Мы очень рады тому, что завод наращивает объем выпуска и подтверждает свою готовность развиваться и достигать новых высот в автомобилестроении", — отметил генеральный директор завода Nissan Игорь Бойцов, слова которого приводятся в сообщении.

Завод Nissan в Петербурге ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") начал работу в июне 2009 года. Инвестиции в первую очередь строительства составили 200 миллионов долларов. В декабре 2014 года Nissan вдвое увеличил мощность своего завода в Петербурге, до 100 тысяч машин в год, и запустил производство нового Nissan X-Trail. Инвестиции в обновление завода составили 167 миллионов евро. В настоящее время завод выпускает три модели: Qashqai, X-Trail, Murano.

В 2017 на заводе Nissan в Петербурге было собрано 45,847 тысячи автомобилей, что на 26% больше чем, в 2016 году. В октябре прошлого года была введена вторая смена, и на заводе появилось 457 новых рабочих мест. За 11 месяцев 2018 года на заводе было произведено 51,497 тысячи автомобилей, что на 27% превышает показатели в аналогичном периоде прошлого года.