МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Шереметьево", который может получить имя Александра Пушкина, будет устраивать лекции и выставки, посвященные поэту, говорится в сообщении воздушной гавани.

Ранее во вторник были объявлены предварительные победители конкурса "Великие имена России". Всероссийский проект был призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Проект стартовал 11 октября, региональные общественные палаты предложили первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого был сформирован шорт-лист. В голосовании приняли участие порядка 5 миллионов россиян.

По итогам народного голосования имя Пушкина может дополнить наименование аэропорта "Шереметьево".

"Весь многотысячный коллектив сотрудников аэропорта "Шереметьево" с радостью принимает результаты масштабного общенационального проекта "Великие имена России" и гордится тем, что по итогам народного голосования аэропорту присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Имя великого поэта для всех наших соотечественников и для миллионов людей во всем мире стало олицетворением не только русской, но и общемировой культуры", — приводятся слова гендиректора аэропорта Михаила Василенко.

Аэропорт "Шереметьево" отобразит новое наименование на специальных почетных досках, которые будут размещены на зданиях терминалов. В рамках обширной культурно-просветительской программы откроется литературная гостиная в Музее истории "Шереметьево" (Терминал F, 5 этаж), периодически будут проходить тематические фотовыставки, лекции и перформансы, знакомящие российскую и международную публику с неисчерпаемым творческим наследием поэта.

В терминале В на digital-панелях будут созданы и представлены вниманию пассажиров видеосюжеты с литературными образами и сказочными персонажами произведений Пушкина. "Уже в рамках предстоящего традиционного Дня пассажира 20 декабря в "Шереметьево" путешественники и гости аэропорта смогут приобщиться к искусству и насладиться стихотворениями поэта в исполнении актеров лучших театров столицы России", — подчеркивается в сообщении.