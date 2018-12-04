МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Чувашии в деле о банкротстве ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) заменил основного кредитора государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на созданную "Ростехом" компанию ООО "Концерн "Тракторные заводы" (КТЗ), следует из опубликованной во вторник резолютивной части определения суда.

Суд удовлетворил соответствующее заявление КТЗ, при этом к правопреемнику госкорпорации перешли права требования "ВЭБ.РФ" к должнику в размере более 68,5 миллиарда рублей. Другие подробности пока не сообщаются.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в отношении ККУ КТЗ по заявлению ВЭБ в ноябре 2017 года. Суд включил тогда задолженность перед ВЭБ в размере 68,5 миллиарда рублей, в том числе более 27 миллиардов рублей основного долга, в реестр требований кредиторов головной компании крупнейшего российского машиностроительного концерна.

Как следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 10 июля состоялось первое собрание кредиторов ККУ КТЗ, которое проголосовало за обращение в суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Однако это решение собрания обжаловали ККУ КТЗ, входящий в концерн Курганмашзавод и ООО "Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы". Их заявления будут рассмотрены 5 декабря.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "КТЗ" было создано в сентябре 2018 года, единственным участником предприятия с уставным капиталом 10 тысяч рублей является госкорпорация "Ростех". Основным видом деятельности указано "Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства".

Глава ВЭБ Игорь Шувалов 9 августа сообщил журналистам, что наблюдательный совет ВЭБ принял решение передать долг концерна "Тракторные заводы" госкорпорации "Ростех" на рыночных условиях, после чего "Ростех" передаст частному инвестору гражданские активы КТЗ, а военным подразделением будет заниматься самостоятельно. ВЭБ как основной кредитор с конца октября 2017 года проводит процедуру банкротства концерна, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом ВЭБ в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства.