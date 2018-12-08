КРАСНОГОРСК, 8 дек /ПРАЙМ/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих не подтвердил информацию СМИ о визите 9 декабря в Египет делегации российских специалистов для инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Ранее СМИ сообщали, что эксперты из России приедут 9 декабря в Каир для того, чтобы затем отправиться на инспекцию аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

"Не могу подтвердить… У меня нет пока подтверждения этой информации", — сообщил Дитрих журналистам в субботу в кулуарах съезда партии "Единая России" на вопрос с просьбой подтвердить информацию о визите специалистов РФ.

После катастрофы самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом в конце октября 2015 года Россия приостановила полеты в Египет, что привело к углублению кризиса в египетской туристической отрасли, "заточенной" под российских туристов. Каир проделал огромную работу для усиления мер безопасности в своих аэропортах и на курортах Красного моря. В апреле было восстановлено регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой, сообщалось, что затем последуют переговоры о восстановлении чартерного сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере. Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.