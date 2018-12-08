СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек /ПРАЙМ/. Процедура ликвидации компании "Морская дирекция", выступающей оператором Керченской паромной переправы, отменена, говорится в распоряжении крымского правительства.

Правительство Крыма в январе приняло решение упразднить ООО "Морская дирекция", чтобы убрать "лишнее звено" в цепочке в связи с запуском моста через Керченский пролив. Предполагалось, что функции оператора переправы возьмет на себя госпредприятие республики "Крымские морские порты". Сегодня основные потоки грузового и легкового транспорта идут по мосту. Переправа сосредоточилась на перевозке опасных грузов.

"Одобрить решение министерства транспорта республики Крым, осуществляющего от имени республики Крым полномочия единственного участника (высшего органа) общества с ограниченной ответственностью "Морская дирекция", об отмене процедуры ликвидации", — говорится в распоряжении правительства.

Решение о ликвидации "Морской дирекции" признано утратившим силу.

До открытия автодорожной части Крымского моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.