МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. РЖД в новом графике движения, который вводится с воскресенья, ускорили поезда на 133 часа и увеличили количество внутрироссийских и международных составов, следует из сообщения компании и слов ее представителя.

РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря.

"Девятого декабря 2018 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2018/2019 годы. График будет действовать в течение года", — говорится в сообщении РЖД.

СКОЛЬКО ПОЕЗДОВ

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 567 пар поездов в 415 различных сообщениях. В графике движения на 2017/2018 годы было 558 пар в 405 сообщениях. Количество поездов категорий "cкорый" и "cкоростной" увеличится с 350 до 359 и составит почти 63% от общего количества.

Российскими железными дорогами назначены 499 пар поездов (или 88%) от общих размеров движения. Железнодорожными администрациями государств СНГ и дальнего зарубежья назначены 68 пассажирских поездов, в том числе 4 поезда будут находиться на совместном обслуживании.

Представитель РЖД сообщил РИА Новости, что для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1,177 тысячи составов поездов. Прошлый график обеспечивали 1,136 тысячи составов.

"Из них: 160 составов поездов "Ласточка", в 2017/2018 годах – 134 состава, 16 составов поездов "Сапсан", 7 составов поездов Talgo ("Тальго") и 4 состава поездов Allegro ("Аллегро")", — уточнили в РЖД.

БОЛЬШЕ ДНЕВНЫХ И НОВЫХ

Новый график предусматривает увеличение количества дневных поездов. "Будут назначены 13 новых дневных экспрессов на 8 маршрутах: Санкт-Петербург – Сортавала/Маткаселькя, Москва – Тамбов, Москва – Липецк, Москва – Вологда и другие", — рассказали в РЖД. Всего в новом графике будут курсировать 69 пар дневных поездов на 41 маршруте (годом ранее 56 пар поездов на 33 маршрутах).

"На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах в новом графике назначены 28 новых поездов: Нижний Новгород – Новгород-на-Волхове, Самара – Казань, Киров – Санкт-Петербург, Сонково – Углич, Новокузнецк – Тюмень, Красноярск – Северобайкальск и другие", — продолжили в РЖД.

Расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава до 12 пар поездов на 9 маршрутах (было 11 пар на 8 маршрутах). В частности, с 9 декабря двухэтажные поезда будут перевозить пассажиров на маршруте Москва – Ижевск (поезд №26/25).

СТАЛИ БЫСТРЕЕ

"При разработке графика движения… получили ускорение 289 поездов на 133 часа. Из них 68 поездов были ускорены на 30 минут и более", — сообщили в РЖД.

Например, поезд № 20 Москва – Ростов сократил время в пути на 1 час 19 минут, № 45 Санкт- Петербург – Иваново – на 2 часа, № 111/37 Воронеж 1 – Санкт-Петербург – на 3 часа 40 минут, № 207 Новокузнецк – Владивосток – на 9 часов 47 минут, № 119 Саранск – Москва – на 38 минут, № 259 Санкт-Петербург – Анапа – на 1 час 51 минут, № 36 Калининград – Адлер – на 2 часа 32 минут.

НОВЫЕ ЗАГРАНИЦУ

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях с 11 странами Европы и Азии по 16 международным маршрутам. В том числе, с Финляндией, Германией, Францией, Польшей, Австрией, Чехией, Италией, Китаем.

Международные поезда в прямом и транзитном сообщениях будут курсировать и в сообщении с 11 странами СНГ и Балтии. В частности, Белоруссией, Украиной (один транзитный поезд "Федеральной пассажирской компании" Москва-Кишинев), Молдовой, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Азербайджаном, Латвией, Литвой, Эстонией.

"В графике на 2018/2019 годы назначены следующие новые международные поезда: Томск – Караганда, Минск – Казань, Ташкент – Казань", — говорится в сообщении РЖД.

ЕЩЕ ЭЛЕКТРИЧЕК

Общие размеры пригородного движения в графике 2018/2019 годов увеличились на 78 пар поездов и составили 3,738 тысячи пар. Прежний график предполагал 3,660 тысячи пар.

"Из них 312 пар будут сформированы составами "Ласточка", — отметили в РЖД.

Там уточнили, что 177 пар "Ласточек" будет на Московской железной дороге, 82 пары – на Октябрьской железной дороге, 12 пар – на Свердловской железной дороге, 21 пара на Калининградской железной дороге и 20 пар на Северо-Кавказской железной дороге.