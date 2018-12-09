МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. РЖД с 9 декабря 2018 года начнут продавать билеты на поезда в Калининград из других городов России и обратно до 90 суток до отправления с прежних 60, сообщила компания.

РЖД в 2017 году увеличили глубину продаж билетов на поезда дальнего следования внутрироссийского сообщения с 60 до 90 суток до отправления. Однако поезда из регионов России в Калининград и обратно следуют через территорию Белоруссии и Литвы.

Услуга оформления билетов за 90 суток до отправления поезда, поясняли РЖД, стала возможной в результате достигнутых договоренностей с железнодорожными администрациями Литвы и Белоруссии.

После увеличения глубины продаж билетов на поезда в Калининград и обратно с 9 декабря 2018 года пассажиры смогут купить проездные документы на поезд 8 марта 2019 года.

"С 9 декабря 2018 года за 90 суток и до отправления можно будет приобрести билеты на поезда № 29/30 Москва – Калининград, № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград, № 359/360 Адлер – Калининград, № 147/148 Москва – Калининград, № 425/426 Калининград – Челябинск", — уточнили РИА Новости в пресс-службе РЖД.