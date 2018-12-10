КРАСНОДАР, 10 дек /ПРАЙМ/. Семь пар городских электричек, которые позволят жителям близлежащих районов добираться в Краснодар, минуя автомобильные пробки, начинают курсировать с понедельника, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"С 10 декабря в границах Краснодарской агломерации начинают курсировать семь пар городских поездов в рамках проекта "Городская электричка"… Пассажиров будут перевозить по четырем маршрутам: Краснодар — Пашковская — Краснодар, Краснодар — Динская — Краснодар, Краснодар — Афипская — Краснодар, Краснодар — Ильская — Краснодар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на маршруте Краснодар — Афипская — Краснодар назначаемые поезда будут курсировать ежедневно, на остальных маршрутах — в будние дни.

"Назначение городских рейсов позволит жителям Кубани прибывать в краевую столицу утром на работу и учебу к 8-9 часам, а также в вечернее время возвращаться домой после 17-18 часов, минуя автомобильные пробки", — отмечает СКЖД.