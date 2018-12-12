МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания "ИрАэро" в среду вечером вывезет из китайского Хайкоу на рейсе в Уфу часть клиентов туроператора "Жемчужная река", у которых не было обратных билетов, сообщил РИА Новости представитель Росавиации.

"По договоренности с Росавиацией Boeing 777 авиакомпании "ИрАэро" вылетит в ближайшее время из китайского города Хайкоу в Уфу, на борту около 370 пассажиров. Все пассажиры — клиенты туроператора "Жемчужная река". Часть туристов имеет обратные билеты, но значительное число туристов без обратных билетов", — заявили в ведомстве.

"ИрАэро" самостоятельно выписала этим пассажирам билеты и посадила на свой борт", — подчеркнули в Росавиации.

Там добавили, что по прибытию в Уфу около 120 туристов затем направятся в Москву.

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Первые 373 человека из Татарстана и нескольких близлежащих регионов, ожидавшие вылета с 8 декабря, прилетели в Казань 11 декабря. 12 декабря Ростуризм исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.

Ранее Росавиация сообщила, что "Жемчужная река" продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны туроператора.