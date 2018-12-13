САМАРА, 13 дек /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "ИрАэро" из китайского города Хайкоу с более чем 300 российскими туристами на борту, прилет которого был задержан на 40 часов, приземлился в Самаре, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Курумоч".

Ранее представитель аэропорта сообщала РИА Новости, что "ИрАэро" отменила запланированный рейс на 12 декабря из Хайкоу на китайском острове Хайнань в Самару и обратно, уточнив, что борт с туристами из Китая прибудет 13 декабря, а обратно полетит пустой. Прибытие рейса из Хайкоу в Самару изначально было запланировано на 12.00 (11.00 мск), позже его неоднократно переносили по решению авиакомпании. В итоге самолет вылетел в 19.53 местного времени (14:53 мск) 13 декабря с задержкой в 40 часов.

"Прибыл в 00.32 14 декабря 2018 года (23.32 мск 13 декабря)", — указано на онлайн-табло аэропорта.

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора, в том числе более 300 человек должны прибыть в Самару. Первые 373 человека из Татарстана и нескольких близлежащих регионов, ожидавшие вылета с 8 декабря, прилетели в Казань 11 декабря. Еще более 300 туристов прилетели в Уфу утром 13 декабря. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.

Ранее авиакомпания "ИрАэро" сообщала, что доставила 723 туриста из 1,5 тысячи, которые должны вернуться из Китая в Россию самолетами авиакомпании, после доставки более чем 300 туристов в Самару запланированы рейсы в Хабаровск и Санкт-Петербург.