САМАРА, 14 дек /ПРАЙМ/, Екатерина Кособокова. Самолет авиакомпании "ИрАэро" из китайского Хайкоу приземлился в самарском аэропорту "Курумоч" ночью 14 декабря на 40 часов позже запланированного. На его борту находятся более 300 жителей Самарской области и других регионов, которые оказались заложниками конфликта туроператора "Жемчужная река" и авиакомпании "ИрАэро".

О том, что пережили российские туристы перед тем, как оказаться на родине — в репортаже РИА Новости.

ПУТАНИЦА В СПИСКАХ

"Мы дома! В Китай я больше не хочу!" — пританцовывает у входа в самарский аэропорт молодая девушка.

Счастливые и отдохнувшие туристы должны были прилететь в Самару еще 12 декабря, по расписанию рейс из Хайкоу прибывал в аэропорт "Курумоч" в 6.15 (5.15 мск). Однако вернуться домой вовремя не получилось: 7 декабря авиакомпания "ИрАэро" приостановила чартерные рейсы в аэропорты Хайкоу и Санья из-за долга туроператора "Жемчужная река" перед перевозчиком. Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывести из Китая застрявших там туристов, но, в том числе из-за путаницы в списках, рейс в Самару обернулся многочасовой задержкой.

"Консул скидывает нам в отель списки, мы проверяем, мы все в списках есть, приезжаем в аэропорт – у меня жена и внучка в списках есть, а меня в них уже нет. Только из-за того, что у нас виза на троих, меня посадили на самолет. Со списками был полный бардак. Но, слава богу, до дома долетели, а это самое главное", — рассказывает Альберт из Самары.

В авиакомпании задержку рейса РИА Новости объяснили тем, что потребовалось время, чтобы собрать на рейс всех пассажиров: многих переселили из гостиниц, куда они прибыли по турпутевкам, в другие места. Перевозчик не вылетал из Хайнаня, пока не собрал всех, кто числится в списках, уверяют в "ИрАро".

У прилетевших из Хайкоу туристов другая информация. По их словам, несколько человек, которые должны были вернуться в Самару, просто не влезли в самолет.

"Одиннадцать человек из Самары оставили в Китае. Хотя они были в аэропорту, а вместо них посадили москвичей с детьми, которых не удалось отправить предыдущим рейсом. Тем, кто остался, предлагают завтра вылететь в Хабаровск, вы представляете, где Хабаровск и где Самара? Как они добираться из Хабаровска будут, я не знаю", — рассуждает Виктория, которой все-таки повезло попасть домой, в Самару.

ПРОДЛИЛИ ОТПУСК

По словам Виктории, на улицу российских туристов в Китае, конечно, никто не выселял.

"Нас туроператор переселил из нашего хорошего отеля в другой, который был, мягко говоря, не очень. В отеле были только завтраки, а Китай – очень дорогая страна", — сетует женщина.

"Мы то еще ничего, разменяли деньги, погуляли по Хайкоу, а с нами девушка была в отеле, у нее астма, закончились таблетки, а в Китае такие купить нельзя. Кто-то с 7 декабря не мог уехать", — делится впечатлениями Альберт.

Самарцы Максим и Яна восприняли происходящее как приключение, обрадовавшись возможности продлить себе отпуск, рассказала РИА Новости мама Максима Татьяна.

"Сын с девушкой давно собирались хорошо отдохнуть. И эта ситуация никак не омрачила их отпуск, если только с работой получились какие-то накладки, но, я думаю, и они решаемые. Двенадцатого декабря их перевезли в гостиницу ближе к аэропорту, кормили завтраками, все замечательно прошло. Я думаю, сын с девушкой остались довольны. Молодежь всегда проще на такие вещи реагирует", — объяснила Светлана, добавив, что сама переживала, но "совсем немного".

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОТДЫХ

Рейс, на котором в Самару вернулись застрявшие в Китае туристы, должен был быть оборотным. Однако, как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Курумоч", в Хайкоу борт улетел пустым. Сначала туроператор предлагал клиентам, купившим туры с перевозкой "ИрАэро", отправиться на отдых позже на рейсах других авиакомпаний, но 12 декабря "Жемчужная река" была исключена из Единого федерального реестра туроператоров.

Как следствие несколько тысяч россиян, мечтавших об отпуске на китайском острове, так туда и не отправились. Среди них Светлана из Тольятти. "Конечно, тур не состоялся, — рассказала она РИА Новости. – Хотя тур покупали у хорошего турагентства, давно через них летаем".

По словам Светланы, в среду она подала заявление на возврат денег за несостоявшийся отдых. "По закону ждем десять рабочих дней, потом пойдем в суд. Надежда есть, хоть и призрачная", — переживает жительница Тольятти.

Ее переживания не напрасны: по оценкам Российского союза туриндустрии, страховых фондов "Жемчужной реки" может не хватить для возврата денег всем туристам, купившим путевки.