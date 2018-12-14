ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", возобновляет регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в Токио, сообщила в пятницу пресс-служба ведущего регионального воздушного перевозчика.

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Якутия", работавшей на этом направлении, в начале ноября Росавиация запретила выполнять международные полеты из-за выявленных нарушений.

"Аврора" возобновляет полеты из Южно-Сахалинска в Токио и обратно. Минимальный тариф в одну сторону с учетом сборов авиакомпании составляет от 15 855 рублей", — говорится в сообщении.

"Аврора" планирует выполнять рейсы в столицу Японии два раза в неделю — по вторникам и пятницам — на современных воздушных судах Q-400.