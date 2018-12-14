ВОЛГОГРАД, 14 дек /ПРАЙМ/. Аэропорт Волгограда до утра не будет принимать и отправлять самолеты из-за сильного снегопада, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.

"Из-за непогоды все вечерние рейсы отменены, аэропорт закрыт до 3 утра по местному времени (2.00 мск – ред). Ближайший рейс из Волгограда запланирован на 5.00 по местному времени (4.00 мск — ред)", — сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.

По словам собеседника агентства, три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга направлены на запасные аэродромы в Астрахань и Ростов-на-Дону.