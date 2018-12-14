МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. На двоих сотрудников столичного аэропорта "Домодедово" наложено дисциплинарное взыскание за несоблюдение прав маломобильных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта.

Ранее пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщила, что 4 октября трех инвалидов, летевших рейсом Москва (Домодедово) — Норильск, сопровождал и помогал им на территории аэропорта только один сотрудник.

"В соответствии с предписанием Московской межрегиональной транспортной прокуратуры на двоих сотрудников аэропорта Домодедово было наложено дисциплинарное взыскание в связи с нарушением должностной инструкции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что представители аэропорта сразу связались с пассажиркой после публикации жалобы в соцсети и контролировали ход ее рассмотрения.