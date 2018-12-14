МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания "ИрАэро" отказывается вывозить из китайского Хайнаня туристов "Жемчужной реки" плановыми маршрутами, которые обозначены в их билетах, чем фактически грубо нарушает права пассажиров в угоду собственным интересам, удлиняя время нахождения в пути туристов с 5 до 24 часов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Собеседник агентства напомнила, что изначально "ИрАэро" должна была 13 декабря вывезти из Хайкоу в Хабаровск 38 туристов, а 14 декабря из Хайкоу в Челябинск 78 человек. Поскольку загрузка обоих рейсов минимальна, их решили объединить и совершить один рейс по маршруту Хайкоу – Хабаровск – Челябинск – Москва. Письмо с соответствующей информацией за подписью заместителя генерального директора авиакомпании получили Ростуризм, Росавиация и ООО "Тревел Дизайнерс" — одно из юрлиц "Жемчужной реки". Также предполагалось, что на этом рейсе полетят в Москву и другие застрявшие на Хайнане туристы, чтобы заполнить все 369 кресел Boeing 777-200.

"Рейс IO 864 должен был вылететь из Хайкоу 14 декабря в 13.10 по московскому времени. Однако в 13.40, когда самолет уже должен был находиться в полете, Ростуризм получил от заместителя генерального директора по общим вопросам "ИрАэро" Сергея Крупнова другое письмо, в котором сообщалось, что авиакомпания приняла решение об изменении маршрута. Рейс полетит напрямую в Москву, а потом пассажиров с билетами до Челябинска и Хабаровска отправят в эти города регулярными рейсами "ИрАэро" из Москвы. Как обозначено в письме, самолет должен вылететь в 21.00 местного времени (02.00 мск уже 15 декабря мск)", — описала ситуацию Тюрина.

Далее она сослалась на информацию от директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, который доложил, что пассажиры, которые находятся в Хайкоу, заявили, что на табло вылета значится не Москва, а Челябинск. То есть авиакомпания все-таки решила высадить в Челябинске 78 человек, а потом лететь в Москву, в том числе с туристами из Хабаровска.

"Таким образом перевозчик грубо нарушает права пассажиров, у которых на руках оплаченные билеты на рейс Хайкоу – Хабаровск. Туристы, многие из которых с детьми, вместо 5-часового перелета из Хайкоу в Хабаровск будут вынуждены лететь примерно 10 часов через Челябинск в Москву, потом целый день ждать регулярный рейс "ИрАэро" Москва – Владивосток, который "по пути" сделает остановку в Хабаровске, а это еще 7 часов полета", — пояснила Тюрина.

Она обратила внимание, что в обоих письмах подчеркивается, что этим рейсом авиакомпания завершает вывоз туристов с оформленными билетами с острова Хайнань.

"Также есть информация, что этим же бортом должны вернуться в Москву экипажи "ИрАэро", которые находятся на острове, это примерно 20 человек. Поэтому можно предположить, что для перевозчика важнее побыстрее доставить в Москву своих пилотов, не гоняя самолет по сложному маршруту через Хабаровск. Зато хабаровские туристы, чтобы попасть в свой город, будут находиться в дороге практически сутки и дважды проделают огромный путь туда и обратно через всю страну", — резюмировала представитель РСТ.

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.

Ранее Росавиация сообщила, что "Жемчужная река" продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны туроператора.