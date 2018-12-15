ХАБАРОВСК, 15 дек /ПРАЙМ/. Рейс из китайского города Хайкоу (Хайнань) с туристами туроператора "Жемчужная река", прибытие которого в Хабаровск ожидалось в субботу ночью, отложен на неопределенное время, сообщили РИА Новости в аэропорту Хабаровска.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "ИрАэро" первоначально должен был прибыть в Хабаровск в четверг, его вылет отложили до вечера пятницы, потом до ночи субботы. Сообщалось также, что это последний рейс "ИрАэро" с Хайнаня, всех хабаровских туристов, у которых даже не закончился срок путевки, предупреждали об этом.

Позже директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал, что авиакомпания "ИрАэро" ранее заявила рейс "Хайкоу-Хабаровск-Челябинск-Москва", но позже сообщила, что выполнит рейс "Хайкоу-Москва". Ростуризм посчитал вариант перелета из Хайкоу в Хабаровск и Челябинск через Москву неприемлемым для туристов. Соответствующая позиция подтверждается тем, что большинство туристов не согласились лететь по измененному маршруту и приняли решение вернуться в отели. Ассоциация "Турпомощь" направит на Хайнань три рейса для вывоза российских туристов, все они будут отправлены в Москву, в аэропорты Внуково и Жуковский.

"Рейс отложен на неопределенное время. У нас нет информации, когда планируется вылет самолета с Хайнаня в Хабаровск", — сказал собеседник агентства.