ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания "ИрАэро" открыла продажи на пробный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск и обратно по сниженному тарифу, сообщает пресс-служба предприятия.

"Авиакомпания "ИрАэро" открыла продажи на ознакомительные рейсы из Москвы в Магадан и Южно-Сахалинск и обратно по сниженному тарифу. В предновогоднее время очень широкий спрос на данные направления. Авиабилеты на регулярные рейсы просто закончились", — цитирует пресс-служба начальника службы организации перевозок "ИрАэро" Александра Макина.

Рейсы выполняются на современном широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER, рассчитанном на дальние перелеты. Доступны тарифы эконом и бизнес-класса. Действует увеличенная норма провоза багажа — 50 килограмм на человека.

По данным сайта авиакомпании, беспосадочный полет на Сахалин будет выполнен 28 декабря, в Москву борт вылетает 29 декабря. Время в пути составит около восьми часов. Билеты продают в диапазоне от 12 400 до 16 000 рублей.

"Мы расширили географию полетов и открыли продажи по привлекательным ценам пока на разовые рейсы. В дальнейшем мы нацелены сделать такие перелеты регулярными и внести их в весенне-летнюю навигацию авиакомпании", — сообщается в пресс-релизе.

На рейс авиакомпании "Россия", которая совершает регулярные полеты на Сахалин, на эту дату уже нет билетов в эконом-класс, а "бизнес" стоит больше 100 тысяч рублей.