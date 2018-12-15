ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек — ПРАЙМ. Аэропорт "Кольцово" начал отправлять рейсы, которые были задержаны в пятницу из-за сильного тумана в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиаузла Андрей Клименских.

В пятницу несколько десятков рейсов задерживались и переносились на прилет и вылет из-за тумана в аэропорту Екатеринбурга. Как сообщали РИА Новости в аэропорту, самолеты уходили на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь, Челябинск, Уфу.

"Обслуживание рейсов началось накануне с 21:00 местного времени (19:00 мск). Мы ожидаем, что в течение сегодняшнего дня будут обработаны все ранее задержанные по метеоусловиям рейсы, расписание аэропорта Екатеринбурга будет нормализовано", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.