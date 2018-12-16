ДУБАЙ, 16 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания Etihad собирается оспаривать иск на 2 миллиарда евро, который был подан против нее конкурсным управляющим обанкротившейся авиакомпании Air Berlin, сообщает в воскресенье эмиратское издание Arabian Business.

"Мы считаем, что иск является несостоятельным, и будем активно защищаться против него", — цитирует издание заявление представителя Etihad.

Конкурсный управляющий Air Berlin ранее подал иск против Etihad в административный суд Берлина за несоблюдение финансовых обязательств и потребовал компенсацию в размере до 2 миллиардов евро. Эмиратская авиакомпания должна ответить на обвинения в срок до конца января.

Как ранее сообщалось в СМИ, Etihad в апреле 2017 года направила Air Berlin письменное поручительство, гарантируя оказание финансовой поддержки в течение полутора лет. Однако в августе 2017 года эмиратская компания прекратила финансирование, вынудив Air Berlin запустить процедуру банкротства.

Etihad, базирующаяся в Абу-Даби, — одна из двух крупнейших авиакомпаний ОАЭ наряду с Emirates. Помимо Air Berlin эмиратский перевозчик владел 49-процентной долей в авиакомпании Al Italia, которая также объявила о своем банкротстве в 2017 году.