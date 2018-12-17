МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. МВД РФ предлагает внести изменения в правила техосмотра автомобилей, чтобы оператор мог отказывать в предоставлении данной услуги водителям, которые переделали свои машины и не внесли указанные изменения в регистрационные документы, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно данным, оператор технического осмотра должен сверить номера компонентов автомобиля — кузова, рамы, кабины, шасси автомобиля — и данные, содержащиеся в документе транспортного средства. При несоответствии номеров компонентов автомобиля с указанными в документах данными, оператор отказывает заявителю в техосмотре, отмечается в проекте. При этом в системе ТО оператор отмечает выявленные несоответствия. Если все данные сходятся, то автомобиль допускается к диагностике.

Отмечается, что до начала проведения техосмотра заявитель оплачивает услугу.

"Целью идентификации транспортного средства является установление соответствия номеров компонентов (кузова, рамы, кабины, двигателя), идентифицирующих транспортное средство данным, указанным в документах на это транспортное средство. Вместе с тем отсутствие единого порядка действий оператора технического осмотра по идентификации транспортного средства не может гарантировать тождественность представленного для технического диагностирования транспортного средства заявленному", — говорится в тексте документа.

Таким образом, как отмечают разработчики документа, к дорожному движению допускается транспортное средство, которое фактически технический осмотр и не проходило. Документ устанавливает основания для отказа в техосмотре, если транспортное средство не соответствует данным, указанным в регистрационных документах.

По данным МВД, в России неоднократно выявляют факты эксплуатации транспортных средств с измененной маркировкой. Более того, такие машины приезжают в подразделения ГИБДД для регистрации.

Как уточняют в ведомстве, только за 9 месяцев 2018 года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено более 5,3 тысяч транспортных средств с измененной или уничтоженной маркировкой.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предлагающих усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического осмотра и поддержала правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.