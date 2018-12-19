МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Пассажирские причалы в 2019 году планируется построить в Великом Новгороде, Сортавале и Кинешме, заявил замруководителя Росморречфлота Виктор Вовк в ходе совместного заседания коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.

"В перспективе на 2019 год… рассматривается вопрос строительства пассажирских причалов в Великом Новгороде, Сортавале и Кинешме", — сообщил Вовк.

Он также отметил, что ведомство прогнозирует по итогам текущего года снижение объёма пассажирских перевозок по внутренним водным путям по сравнению с 2017 годом.

"Необходимо констатировать, что прогнозируется уменьшение объёма перевозок пассажиров (по итогам 2018 года — ред.) порядка 2,5% по сравнению с прошлым годом, в абсолютном выражении это количество составит порядка 12 миллионов пассажиров", — отметил спикер.

Он также добавил, что наращивание причальной инфраструктуры позволит повлиять на развитие пассажирских перевозок.