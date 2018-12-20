БЕРЛИН, 20 дек /ПРАЙМ/. Предупреждение об угрозе общественной безопасности объявлено в 14 крупнейших аэропортах Германии в связи с розыском четырех подозреваемых в терроризме, сообщает баварская газета Merkur.

По данным газеты Bild, среди них входящие в десятку крупнейших в Европе аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, а также Берлина, Гамбурга и Лейпцига.

Как пишет Merkur, подозреваемые разыскиваются в связи с возможной запланированной атакой на одну из воздушных гаваней на юго-востоке Германии. Ранее полиция земли Баден-Вюртемберг обыскала квартиры подозреваемых, три человека были задержаны, сообщает газета.

Правоохранительные органы усилили меры безопасности в аэропорту Штутгарта (столица Баден-Вюртемберга) в связи с возможной террористической угрозой, передало в четверг агентство DPA.