ЯКУТСК, 22 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Якутия" имеет крупную задолженность перед лизингодателями, в правительстве региона намерены стабилизировать работу регионального авиаперевозчика в течение полугода, сообщается на сайте главы и правительства республики.

В субботу глава региона Айсен Николаев ответил на вопросы жителей в прямом эфире на телеканале Россия-1 (ГТРК "Саха). Житель села Чокурдах спросил о проблемах в работе АК "Якутия".

Николаев согласился, что авиакомпания действительно находится в тяжелом состоянии, на сегодня ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, несмотря на то, что у АК "Якутия" образовалась огромная задолженность перед лизингодателями.

"Суммы серьёзные и могут привести к приостановке финансовой деятельности, но уверен, что нам удастся не допустить этого. Мы реструктуризировали кредиторскую задолженность компании перед банками и будем продолжать эту работу. Уверен, что в течение полугода деятельность компании мы стабилизируем, и в дальнейшем она будет работать в нормальном режиме", — сказал глава.

По поводу задержек рейсов руководитель региона пояснил, что при обнаружении нарушений в технике самолетов рейсы приостанавливаются в обязательном порядке: "Идет замена судна и так далее. Конечно, это вызывает множество вопросов у пассажиров. Вместе с тем это делается исключительно в целях безопасности", — отметил Николаев.

Ранее сообщалось, что Росавиация запретила авиакомпании "Якутия" осуществлять международные перевозки с 5 ноября до устранения выявленных недостатков. Перевозчик сообщил, что принял план по их устранению. Основанием для введения ограничения стали нарушения, в числе которых недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, неустраненные неисправности в самолетах. В 2019 году власти Якутии намерены в 2019 году выделить субсидии для поддержки республиканской авиакомпании.