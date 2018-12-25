СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек /ПРАЙМ/. Начало рабочего движения транспорта по первой очереди трассы "Таврида" в Крыму от Керчи до Симферополя произойдет в ночь на 31 декабря, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

"В соответствии с контрактными обязательствами, генеральный подрядчик АО "ВАД" выполнил работы по строительству первой очереди трассы. Первые четыре этапа – от транспортного подхода к Крымскому мосту в Керчи до развязки четвертого и пятого этапа "Тавриды" в районе села Трудовое (Симферополь) – это 190 километров в схеме 1+1 (по одной полосе в каждую сторону) готовы, движение в рабочем режиме запускается в ночь с 30 на 31 декабря", — сказал Карпов.

Новая дорога разгрузит трафик транспорта в курортный сезон в районе Феодосии по существующей дороге, так как второй и третий этапы трассы обходят побережье и все населенные пункты вплоть до Белогорска, отметил министр.

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планируется завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.