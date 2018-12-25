МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Беспилотные караваны начнут перевозить грузы по России через несколько лет, под них появится новая специальность — операторов караванного вождения, заявил РИА Новости представитель пресс-службы рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы.

"Беспилотные караваны буду заниматься перевозками грузов на трассе. При этом для запуска системной технологии будет необходимо обучить в России новых специалистов — "операторов караванного вождения", которые будут дистанционно управлять группами автоматизированных автомобилей", — прогнозирует собеседник агентства. Он добавил, что обучать новой специальности российских студентов начнут к 2021 году.

Кафедры для специалистов по организации караванного движения будут создаваться на базах технических факультетов. В НТИ "Автонет" добавили, что желающие стать операторами дистанционного управления должны "иметь системное мышление, всегда ориентироваться на результат, уметь работать в условиях многозадачности, а также быть стрессоустойчивыми".

Технология системной работы автоматизированных транспортных средств проходит тестирование уже сегодня в рамках создания в России инновационного агрохозяйства с работающей беспилотной сельхозтехникой. Эта техника может единовременно обрабатывать огромные территории. Подобная технология будет использоваться в перевозках торговых грузов беспилотными караванами.

Первые беспилотные снегоуборочные машины уже начали тестировать в Рязанской области, в будущем планируется запустить их эксплуатацию и в других пилотных регионах — в Москве и Татарстане, рассказал РИА Новости 21 декабря представитель "Автонета" Ярослав Федосеев.