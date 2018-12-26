ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек /ПРАЙМ/. Главный аэропорт Камчатки по-прежнему остается закрытым из-за циклона, обрушившегося на полуостров во вторник, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее власти региона информировали, что аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) закрыт до 14.00 (5.00 мск) из-за неблагоприятных погодных условий: рейсы из Москвы и Владивостока отправлены на запасной аэродром в Хабаровск, приостановлены полеты местной авиации.

"Из-за снегопада и обледенения взлетно-посадочной полосы аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) закрыт до 18.00 (9.00 мск)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибытие московского рейса, летевшего на Камчатку и отправленного в Хабаровск, запланировано на утро 27 декабря, затем он полетит обратно в столицу. Рейс из Владивостока ждут на Камчатке в среду вечером.

"Пассажиры рейсов, которые сегодня должны были покинуть полуостров, сейчас размещены в гостиницах. Так, вылет с Камчатки в Москву запланирован на утро 27 декабря. О размещении попросили 80 пассажиров", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного строительства края Владимира Каюмова.

Он добавил, что также на среду перенесены вылеты рейсов местных авиалиний в Тиличики, Тигиль и Палану. Все пассажиры, которые не являются жителями Петропавловска-Камчатского и Елизова и нуждаются в размещении, также доставлены в гостиницы и обеспечены горячим питанием.

Вторые стуки Камчатка находится под влиянием тихоокеанского циклона, который обрушился на полуостров в ночь на вторник. Из-за снега и ветра в Петропавловске-Камчатском не учатся школьники. Дорожные и коммунальные службы города переведены в режим "повышенная готовность". В горных районах полуострова объявлена лавинная опасность.