МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Малое инновационное предприятие ООО "Энсет" (Ростов-на Дону) экспортировало в Германию станки для ремонта и производства карданных валов совместной разработки с Донским государственным техническим университетом, говорится в сообщении университета.

Как отмечается, станки были приобретены берлинским поставщиком запчастей SB-Autoteile GmbH. "Договор о поставке оборудования был подписан на крупнейшей международной выставке индустрии автообслуживания Automechanika Frankfurt, которая осенью уходящего года проходила во Франкфурте-на-Майне. Иностранная компания приобрела стенд для сборки, сварки и балансировки карданных валов "Уникар-3000", а также пресс для запрессовки и кернения крестовин карданных валов ПР-6", — говорится в сообщении.

"Мы создали универсальные и надежные станки, которые превосходят по характеристикам аналоги. В разработке оборудования были задействованы инженеры совместной лаборатории ДГТУ и малого инновационного предприятия "Энсет". Вуз, обладая богатым научно-техническим заделом и исследовательской базой, помогает в создании и лицензировании станков, а "Энсет" занимается их производством и реализацией", — уточнил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Олег Полушкин.

"Уникар-3000" оснащен сразу двумя приводами – для сварки и балансировки карданных валов, используемых в автотранспорте, спецтехнике и промышленном оборудовании, это технологическое решение оптимизирует работу предприятия и увеличивает производительность труда, объясняет университет. Программное обеспечение станка основано на особых измерительных алгоритмах, которые позволяют добиться большой точности при балансировке валов, а также повышает их качество и надежность в последующей работе, отмечается в сообщении.

"Наше балансировочное оборудование уже используют такие флагманы российской индустрии, как "Силовые Машины", "Роствертол", "Камаз", "Ростсельмаш", "Новочеркасский электровозостроительный завод". Часть объема экспорта компании сегодня приходится на страны СНГ, в первую очередь на Казахстан и Белоруссию. В 2019 году мы планируем увеличить продажи станков в Евросоюзе и Латинской Америке", — добавил гендиректор малого инновационного предприятия ДГТУ ООО "Энсет" Василий Мячин.

Сейчас "Энсет" ведет переговоры по поставке оборудования в компании США, Замбии, Венгрии, Литвы, Латвии; заключены договоры с клиентами из Испании, Италии, Польши, перечисляет начальник управления коммерциализации ДГТУ Юлия Бокарева. "Малое инновационное предприятие опорного вуза может рассчитывать на договоры с зарубежными партнерами, в первую очередь, благодаря качеству оборудования и реализованным в нем инновациям — сегодня существует не так много компаний, занимающихся производством полного спектра оборудования для ремонта и изготовления карданных валов, – подчеркивает она.