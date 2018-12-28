ВЛАДИВОСТОК, 28 дек /ПРАЙМ/. Рейс "Аэрофлота" Владивосток — Москва, который в четверг задержали более чем на сутки из-за технической неполадки, вновь отложен, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивостока.

Рейс 1701 должен был вылететь в 09.20 (02.20 мск) 27 декабря. Из-за технической неполадки вылет перенесли на 11.00 (04.00 мск) 28 декабря. В "Аэрофлоте" РИА Новости в четверг сообщили, что пассажиры размещены, обеспечены питанием, им предоставлен трансфер и услуги камеры хранения.

"Рейс перенесли на 14.00 местного времени (07.00 мск)", — сообщил собеседник агентства.