МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Научно-производственная корпорация "Иркут" собирается заключить с немецкой компанией контракт, предметом которого являются дополнительные рабочие станции для линии агрегатной и окончательной сборки самолетов семейства МС-21, следует из материалов на портале госзакупок.

Стоимость контракта — 49,7 миллиона евро. Поставщик — Broetje-Automation GmbH (Германия) выбран без проведения торгов, других подробностей в закупочных документах не приводится.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в среду сообщил, что Иркутский авиазавод, входящий в состав корпорации "Иркут", планирует выпустить первый серийный МС-21 к началу 2020 года.

В настоящее время в производстве МС-21 используются двигатели американской компании Pratt&Whitney, но производители рассчитывают на поставки российского двигателя ПД-14 от ОАО "Авиадвигатель".

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью 211 пассажиров. Среди достоинств нового лайнера, производители называют комфортный пассажирский салон. МС-21 — более экологичен, чем Airbus и Boeing, показатели выбросов углекислоты и азота у российского лайнера ниже. Но главным достоинством нового самолета является экономичность. Сверхпрочное композитное крыло позволяет значительно улучшить аэродинамику, что уменьшает расходы при эксплуатации лайнера на 12-15% по сравнению с существующими аналогами.