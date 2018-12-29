СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек /ПРАЙМ/. Рабочее движение на одном из четырех участков построенной первой очереди федеральной трассы "Таврида" откроется в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генерального подрядчика строительства трассы АО "ВАД" Григорий Назаров.

Ранее министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил, что в соответствии с контрактными обязательствами, генеральный подрядчик АО "ВАД" выполнил работы по строительству первой очереди трассы от транспортного подхода к Крымскому мосту в Керчи до села Трудовое (Симферополь) — это 190 километров.

По словам Назарова, в субботу рабочее движение будет открыто на участке от Симферополя до Белогорска.

"Движение по двум полосам трассы будет открыто после того, как данный участок проинспектирует глава Крыма Сергей Аксенов. Речь идет о первых 27,5 километра", — сказал Назаров.

По его словам, в последующие дни движение будет открыто и на остальных участках первой очереди.

"Таким образом, 31 декабря рабочее движение будет запущено по всей протяженности первой очереди трассы от Керчи до Симферополя", — сказал Назаров.

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планировалось завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.