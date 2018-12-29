МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Многие пассажиры в преддверии Нового года, а кто-то и в сам праздник, оказываются в аэропортах или в самолетах. Поэтому авиакомпании и аэропорты подготовили для своих клиентов сюрпризы и развлечения с участием сказочных персонажей и новогоднее меню.

Например, в московском аэропорту "Домодедово" проходит выставка-конкурс новогодних ёлок, которые установили партнеры аэропорта. Здесь же до 15 января будет работать ярмарка с подарками, сувенирами и фотозоной.

На втором этаже терминала открылась творческая мастерская, где детей ждут сказочные герои: принцесса Рапунцель, Белоснежка, тролль Розочка и королева Эренделла Эльза. Они помогают сделать снеговика или Деда Мороза из ваты и пластилина. Пока дети мастерят, взрослые могут перечислить пожелания самим себе на предстоящий год в письме, которое через 12 месяцев они получат по почте от аэропорта. В аэровокзале также работают аквагримеры, которые создают сказочные образы для маленьких пассажиров и их родителей.

В комнате матери и ребенка с начала декабря открыта фотозона, аниматоры ежедневно занимаются с детьми изготовлением новогодних поделок. Кроме того, здесь проходят традиционные мастер-классы по росписи рождественских пряников.

В аэропорту Магадана также проходит новогодняя акция — провожать и встречать пассажиров начали Деды Морозы и Снегурочки. "Таким образом, сотрудники службы организации перевозок аэропорта дарят праздничное настроение колымчанам и гостям региона", — сказано в релизе магаданского аэропорта "Сокол". Главных новогодних персонажей можно встретить не только у трапа самолета, но и на стойках регистрации. Снегурочки и Деды Морозы будут отправлять и встречать все рейсы вплоть до Рождества.

АВИАКОМПАНИИ ПОКОРМЯТ ПО-НОВОГОДНЕМУ

"ЮТэйр" с 27 декабря 2018 года по 31 января 2019 года на всех рейсах в Москву и обратно введет специальное праздничное меню. В него входят: салат оливье, мандарин, куриное филе под шубой с картофельным пюре и новогоднее печенье.

Авиакомпания "Россия" впервые в этом году планирует прямо в воздухе провести розыгрыш сертификатов на перелет и сувенирных моделей самолётов для пассажиров недавно открытых дальнемагистральных направлений — Бангкок и Коломбо. Также на рейсах в новогоднюю ночь пассажирам всех классов обслуживания будет предложено игристое вино.

Помимо этого перевозчик в период всех новогодних праздников с 30 декабря на все рейсы из "Пулково", "Шереметьево" и "Внуково" будет раздавать на борту специальные наборы для детей от 3 до 12 лет с костюмом снеговика (флисовый колпак, флисовую морковку, флисовый шарф и пять пуговиц). На регулярных рейсах свыше шести часов эти наборы будут дополнительными к тем, что авиакомпания выдает стандартно — детские рюкзаки.

В рамках данной акции авиакомпания проведет конкурс на своей странице в соцсети Instagram "Отправьте снеговика в путешествие и выиграйте свой личный самолёт!". Для участия в нем надо слепить снеговика и нарядить его в костюм из набора, полученного на борту, либо примерить костюм снеговика на себя или своего ребенка и сделать фотографии. Снимки, которые наберут больше "лайков", будут участвовать в розыгрыше сувенирных моделей самолётов авиакомпании "Россия".

А Лоукостер "Победа" проводит традиционную полюбившуюся пассажирам новогоднюю акцию: с 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года Дед Мороз и Снегурочка могут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе "Победы" по всей маршрутной сети при наличии свободных мест. Для этого участнику необходимо подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации. Например, в прошлом году бесплатно были перевезены 385 Дедов Морозов и Снегурочек.