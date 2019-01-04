САМАРА, 4 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания Azur Air планирует начать выполнение регулярных рейсов из Китая в Ульяновск летом 2019 года, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Ранее Росавиация допустила одного из крупнейших чартерных авиаперевозчиков в России Azur Air к выполнению рейсов из Ульяновска в Китайскую Народную Республику.

"Предварительно авиакомпания планирует начать выполнение регулярных рейсов летом 2019 года. В настоящее время перевозчик решает организационные вопросы", — сказал Морозов.

Он добавил, что Ульяновская область, в свою очередь, прорабатывает вопросы приема воздушных судов аэропортом, ведет переговоры с крупнейшими федеральными туроператорами о включении региона в программы для китайских туристов. По словам Морозова, открытие прямого авиасообщения между Ульяновском и провинциями КНР позволит региону принимать еженедельно порядка двухсот туристов, то есть 10 тысяч человек в год.