ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв /ПРАЙМ/. Государственная авиакомпания Финляндии Finnair названа самой безопасной авиакомпанией в мире по версии немецкого исследовательского центра JACDEC, который занимается изучением безопасности полетов на воздушном транспорте, говорится в сообщении перевозчика.

"Рейтинг показывает, что Finnair имеет наименьшее количество несчастных случаев, происшествий, связанных с безопасностью полетов, и травм из 100 крупнейших авиакомпаний мира", — сообщает перевозчик.

В новом рейтинге Finnair присвоен индекс риска в 93,91%, что является наивысшей оценкой, позволившей опередить Norwegian Air и Singapore Airlines, сообщает со ссылкой на данные рейтинга финский телеканал MTV3. "У Finnair с 1960-х годов не было крупных аварий, или инцидентов, в том числе во время обучения персонала или технического обслуживания", — говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, наименее удачные показатели у авиакомпании Garuda Indonesia, с индексом риска 52,11%.

Рейтинг JACDEC публикуется с 1973 года. Он основан на анализе информации об авиационных происшествиях и инцидентах с воздушными судами 100 крупнейших авиакомпаний мира.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс Oneworld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. В 2017 году перевезла 12 миллионов пассажиров. Маршрутная сеть Finnair объединяет 19 городов в Азии и восемь городов Северной Америки с более чем 100 пунктами назначения в Европе. Акции Finnair Plc торгуются на бирже Nasdaq Helsinki. Finnair выполняет регулярные рейсы в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и Казань.