МОСКВА, 5 янв /ПРАЙМ/. Пираты похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные — россияне, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости данных спасательно-координационного центра Росморречфлота.

"Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе", — говорится в материалах СКЦ.

На борт ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить экипаж.

"Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет", — сообщается в материалах структуры Росморречфлота.

"По информации ситуационно-кризисного центра МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине", — говорится в материалах СКЦ.

Как сообщили РИА Новости в Международной федерации транспортных рабочих (ITF), обращений от судовладельца и экипажа к ним пока не поступало. Согласно данным СКЦ, после нападения судно по указанию судовладельца последовало на рейд порта Лагос. На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных.

В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.