МОСКВА, 5 янв /ПРАЙМ/. На борту судна MSC Mandy, на которое напали пираты в Гвинейском заливе у берегов Бенина, находились граждане России, Грузии и Украины, всего 26 человек, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Бенине.

По его данным, пираты совершили нападение на MSC Mandy в ночь на 2 января.

"Как нам сообщили в главном штабе военно-морских сил Бенина, в ночь с 1 на 2 января на судно MSC Mandy, находившееся недалеко от территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В момент нападения на борту находились 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо — граждане Украины и 20 человек — граждане России. Нападавшие захватили шесть человек и скрылись", — сказали агентству в дипмиссии.

По словам собеседника агентства, гражданство похищенных неизвестно. Судно сейчас находится в территориальных водах Нигерии.

Ранее стало известно, что пираты похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные — россияне. В материалах спасательно-координационного центра Росморречфлота, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорилось, что на борту MSC Mandy под флагом Панамы находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины. Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.