МОСКВА, 6 янв /ПРАЙМ/. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) пока не получили от минфина США ответа по поставкам самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Иран, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в воскресенье израильский портал iHLS сообщил, что США отказались выдавать экспортный сертификат на поставки SSJ100 в Иран, поскольку наличие более 10% американских комплектующих в базовой версии российского пассажирского самолета требует согласования продаж с властями США (выдачи ими так называемой экспортной лицензии).

"Мы пока не получали никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного", — ответили в ГСС на вопрос о запрете США на поставки воздушных судов в Иран.

ГСС в конце апреля 2018 года в рамках авиасалона Eurasia Airshow в турецкой Анталье подписали меморандумы о намерениях поставить 40 Sukhoi Superjet 100 в новой "русифицированной" версии — SSJ100R двум иранским авиакомпаниям в период до 2022 года. Позже, в июне, президент компании Александр Рубцов уточнял, что поставка таких импортозамещенных самолетов не будет попадать под санкции США.