МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре 2018 года не изменился, продемонстрировав нулевой прирост, сообщается в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Значение сентября было минимальным, начиная с марта 2016 года после 31 месяца подряд положительной динамики. Компания объясняет снижение роста показателя в ноябре симптомами слабости мировой экономической активности.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в ноябре в годовом выражении вырос на 6,9%. Международные грузовые авиаперевозки выросли на 4,6%, внутренние — на 11,4%.