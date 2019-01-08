МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Лондонский аэропорт Хитроу сообщил, что приостанавливает вылетающие рейсы из-за появления неопознанного беспилотника.

"Мы отреагировали на беспилотник, обнаруженный в Хитроу, и тесно сотрудничаем со службой столичной полиции, чтобы предотвратить любую угрозу для безопасного функционирования аэропорта. В качестве меры предосторожности мы приостановили вылеты, пока мы ведем расследование. Приносим извинения пассажирам за возможные неудобства", — сообщается в Twitter аэропорта.

Ранее работа лондонского аэропорт Гатвик несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной — дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу. По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более 100 тысяч человек, не связан с терроризмом.