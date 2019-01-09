МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Авиастроительный концерн Airbus Group в 2018 году получил заказы на 747 самолетов — на 33% меньше по сравнению с предыдущим годом, что не позволило компании обогнать американского конкурента Boeing по данному показателю, следует из сообщения компании.

В начале января американский конкурент Airbus — компания Boeing — сообщила, что обеспечила себе за 2018 год 893 новых заказа общей стоимостью 143,7 миллиарда долларов. При этом компания увеличила поставки самолетов за год на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, до рекордной отметки в 806 штук.

В 2018 году у Airbus был зафиксирован свой рекорд по поставкам самолетов. Компания поставила 800 авиалайнеров 93 клиентам, из них 626 самолетов A320, 49 самолетов A330, 93 самолета A350 WXB, 20 самолетов A220s, 12 самолетов A380. Компания также установила отраслевой рекорд по объему портфеля заказов в 7,577 самолетов.

Airbus Group является одним из лидеров в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах, объединяет три ключевых подразделения — Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Концерн был основан в 2000 году путем слияния немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale-Matra и испанской CASA и до января 2014 года назывался EADS. Штаб-квартира находится в Тулузе.