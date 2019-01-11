МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Выполнение взлетно-посадочных операций с третьей полосы в аэропорту "Шереметьево", которая должна начать функционировать весной этого года, ограничат, следует из законопроекта "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части, касающейся установления приаэродромной территории)".

Законопроект разработан Минтрансом в целях достижения баланса интересов между участниками градостроительной деятельности и авиационной отрасли при осуществлении жилищного строительства и развития аэропортов.

Отмечается, что для развития аэропортов необходима свободная территория. В окружении жилой застройки аэропорт лишается шанса на расширение наземной инфраструктуры.

"Например, в аэропорту "Шереметьево" в зону строительства третьей взлетно-посадочной полосы попала густонаселенная территория: около тысячи человек проживает непосредственно в зоне строительства, плюс несколько тысяч в санитарно-защитной зоне. На выкуп земель, находящихся в зоне строительства, в 2011-2015 годах федеральный бюджет потратил 5,4 миллиарда рублей", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 километров), Сходня (3 километров), Зеленоград (5 километров) не позволит полноценно ее использовать — из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить.

Вместо проектов жилищного строительства, для которых шум неприемлем, на прилегающих к аэропорту территориях следует строить автомобильные или железные дороги, а близлежащие территории приспосабливать под коммерческие, промышленные, рекреационные объекты и лесопарковые зоны.

Индивидуальные и многоквартирные жилые дома, а также социальные объекты (школы, детские сады, больницы) следует проектировать и располагать, учитывая авиационный шум и риск авиационных происшествий, говорится в пояснительной записке.

Наиболее эффективным способом контроля за градостроительной деятельностью на приаэродромной территории, по мнению Минтранса, является предварительный контроль через согласование с авиационными властями и оператором аэродрома документов градостроительного зонирования: проекта правил землепользования и застройки.

Законопроект предлагает установить обязательное согласование разрешения на строительство объекта на земельном участке, граничащем с приаэродромной территорией, с уполномоченным органом и оператором аэродрома.