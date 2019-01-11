ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв /ПРАЙМ/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа готовы включиться в проект по созданию на основе компании "Ютэйр" регионального авиаперевозчика, соответствующая информация направлена в Минтранс РФ, заявили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк и ВТБ, разрабатывающие проект авиакомпании для развития региональных перевозок, могут использовать для этой цели "Ютэйр", около 39% акций которой принадлежит правительству ХМАО. Вариант "забрать" "Ютэйр" возник потому, что у компании огромные долги, прежде всего перед Сбербанком, отмечала газета.

Как пояснили РИА Новости власти Югры, в силу особенностей географического положения региона, его значительной площади, количества аэропортов, расположенных в автономном округе, и большого числа удаленных населенных пунктов решение задачи по увеличению региональных авиаперевозок актуально для жителей ХМАО.

"Прежде всего с учетом этих факторов правительство Югры заинтересовано в том, чтобы именно "Ютэйр" использовалась как базовая авиакомпания при реализации федерального проекта по увеличению региональной доли авиаперевозок в стране… Информация о готовности включиться в проект направлена в министерство транспорта РФ", — сказали в департаменте общественных и внешних связей.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ обсуждают проект создания региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.