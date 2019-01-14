МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" исключил основателя Tooligram Александра Соколовского из бонусной программы за критику и оскорбления сотрудников авиакомпании, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Соколовский на своей странице в Facebook написал, что его счет в программе "Аэрофлот Бонус" был аннулирован "в связи с публикацией негативных высказываний в адрес ПАО "Аэрофлот" с использованием ненормативной лексики".

"Своими действиями он нарушил правило 7.5 программы "Аэрофлот бонус". Клиентов "Аэрофлота" никогда не исключают из бонусной программы за критику авиакомпании. Но за хамские и оскорбительные высказывания компания и далее будет последовательно исключать пассажиров", — заявили в пресс-службе.

Источник в авиакомпании отметил, что Соколовский также организовал бот-атаку на аккаунты перевозчика в соцсетях.