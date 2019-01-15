МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно закрыты из-за поступления воды, сообщает московское метро в Twitter.

"Временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово", — говорится в сообщении.

В столичной подземке заявили, что делают все для возобновления движения. "Пока между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута", — отмечается в сообщении.

Как сообщается в Twitter Мосгортранса, проезд на компенсационных автобусах бесплатный.